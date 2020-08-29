Старинный парк возрождают в Кохановичах Верхнедвинского района

Жизнь
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Богатая история и замечательные люди – вот чем знаменит агрогородок Кохановичи Верхнедвинского района. В ХIX веке здесь жил известный общественный деятель и фольклорист Игнат Храповицкий. Усадебно-парковый ансамбль его имения слыл местной достопримечательностью. Но во время Первой мировой войны и последовавших революционных событий его постигла судьба многих исторических и архитектурных памятников — он был разрушен.

В 60-е годы местные жители решили использовать парк как место отдыха. Была заложена ведущая к бывшей усадьбе аллея, а в парке появились музей Боевой славы, спортивная и танцевальная площадки, карусели, кафе, пруд, фонтан. Но и это со временем обветшало. В наши дни благодаря местной власти, администрации сельхозпредприятия и неравнодушным жителям агрогородка красота Коханович возрождается.
Проведено благоустройство парка – он очищен от старого кустарника, посажены новые растения, установлены скамейки. Бывший музей стал местом для молитвы православных верующих. Под открытым небом появился новый музей с экспонатами из гипсовых скульптур, свезенных со всего района.
Помощь жителям в возрождении парка оказали ОАО «Инвет», маслосырзавод, льнозавод, райагросервис и другие предприятия и организации района.
Открытие нового объекта – шестигранной беседки – стало поводом для праздника жителей агрогородка. Теперь парк, как отметил председатель Кохановичского сельского Совета депутатов Дмитрий Реут, стал обустроенным местом для отдыха и проведения культурных мероприятий под открытым небом. Но работы в нем продолжат и дальше. Осенью здесь будут проложены дорожки, выкопаны два пруда, установлены новые арт-объекты.

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