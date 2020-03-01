7 советов для желающих купить авто с рук

Приобретение автомобиля является важным делом, тем более, если покупать нужно не новое авто. В связи с этим эксперты составили список советов для тех, кто желает купить авто с рук.

Нужно определить битый ли автомобиль. Признаком скрываемого ремонта является отличие деталей как по цвету, так и по уровню загрязненности. Также многое расскажут об автомобиле неровные зазоры между деталями кузова, например. Стоит обратить внимание на осветительные приборы. Они должны быть одинаковыми по прозрачности стекла. По этому же принципу проверяем и шины. Автоэксперты советуют изучить реальный пробег автомобиля. Если в нем установлен цифровой одометр, то информация о пробеге можно отыскать в одном из блоков управления. Если же устройство барабанного типа, то здесь нужно использовать старые добрые методы. Необходимо провести диагностику двигателя и коробки передач. При осмотре можно найти следы ремонта, а также утечки масла и прочих технических жидкостей. Чтобы проверить это, нужно открутить масляную пробку и посмотреть, есть ли на обратной стороне следы белого цвета. При выборе авто с АКПП нельзя визуально проверить ее реальное состояние, поэтому следует обратиться к профессионалам и сделать компьютерную диагностику. Чтобы проверить состояние масла стоит сделать диагностику. Диагностика АКПП в Минске проводится в несколько этапов. Поная проверка позволяет выяснить реальное состояние агрегата. Совершение сделки о продаже бывшего в употреблении авто требует бдительности. Эксперты рекомендуют прибегнуть к таким мерам предосторожности, как оплата покупки с помощью банковского перевода.