7 советов для желающих купить авто с рук

Приобретение автомобиля является важным делом, тем более, если покупать нужно не новое авто. В связи с этим эксперты составили список советов для тех, кто желает купить авто с рук.
- Нужно определить битый ли автомобиль. Признаком скрываемого ремонта является отличие деталей как по цвету, так и по уровню загрязненности. Также многое расскажут об автомобиле неровные зазоры между деталями кузова, например.
- Стоит обратить внимание на осветительные приборы. Они должны быть одинаковыми по прозрачности стекла.
- По этому же принципу проверяем и шины.
- Автоэксперты советуют изучить реальный пробег автомобиля. Если в нем установлен цифровой одометр, то информация о пробеге можно отыскать в одном из блоков управления. Если же устройство барабанного типа, то здесь нужно использовать старые добрые методы.
- Необходимо провести диагностику двигателя и коробки передач. При осмотре можно найти следы ремонта, а также утечки масла и прочих технических жидкостей. Чтобы проверить это, нужно открутить масляную пробку и посмотреть, есть ли на обратной стороне следы белого цвета.
- При выборе авто с АКПП нельзя визуально проверить ее реальное состояние, поэтому следует обратиться к профессионалам и сделать компьютерную диагностику. Чтобы проверить состояние масла стоит сделать диагностику. Диагностика АКПП в Минске проводится в несколько этапов. Поная проверка позволяет выяснить реальное состояние агрегата.
- Совершение сделки о продаже бывшего в употреблении авто требует бдительности. Эксперты рекомендуют прибегнуть к таким мерам предосторожности, как оплата покупки с помощью банковского перевода.