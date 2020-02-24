В Толочине из горящей квартиры спасли двоих мужчин, эвакуировано 8 человек

24 февраля в 7-26 в службу спасения поступило сообщение о загорании в квартире по улице Пушкина в городе Толочин.

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось задымление из квартиры, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного, многоквартирного жилого дома.

Хозяин квартиры мужчина, 1973 года рождения, инвалид 3-й группы, проживает один. На момент возникновения пожара в квартире вместе с ним находился, пришедший в гости мужчина, 1984 года рождения.

Работниками МЧС из задымленной квартиры выведен ее хозяин и находившийся в гостях мужчина. Спасенные, переданы бригаде скорой медицинской помощи, после осмотра оба мужчин с предварительным диагнозом отравление продуктами горения госпитализированы больницу

Из квартир расположенных на четвертом и пятом этажах эвакуировано 8 человек, из них 2 ребенка.

Пожар ликвидирован спасателями. В результате пожара в квартире уничтожена кровать, постельные принадлежности, закопчены потолок и стены.

По данному факту проводится проверка. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия – неосторожное обращение с огнем при курении хозяином квартиры.

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