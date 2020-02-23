Госконтроль выяснил причину задержки ремонта спорткомплекса и дворца культуры в Барани

Комитет государственного контроля Витебской области установил причины задержки ремонта спорткомплекса и дворца культуры в Барани.

Проектная документация для некоторых социальных объектов Оршанского района не была разработана вовремя. Об этом сообщили в Комитете государственного контроля Витебской области.

Из-за затягивания процедур закупок и несоблюдения подрядчиками договорных сроков разработки проектно-сметной документации не был начат капитальный ремонт спорткомплекса и дворца культуры в городском поселке Барань. Аналогичная ситуация возникла в отношении Дворца культуры «Орша», требующего реконструкции.

КГК Витебской области выявлено, что из выделенных 13,2 млн руб. остались неосвоенными 2,2 млн руб. Виновные лица привлечены к административной ответственности.

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