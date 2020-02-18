В Орше планируют выпускать комплектующие для карьерных самосвалов

Оршанский «Завод приборов автоматического контроля» планирует организовать в районном центре производство комплектующих для карьерных самосвалов.

ОАО «Завод ПАК» является одним из резидентов СЭЗ «Витебск» и специализируется на выпуске комплектующих и запчастей для автотракторной, сельскохозяйственной и другой техники. Кроме того, предприятие также выпускает станции обезжелезивания воды.

В состав СЭЗ «Витебск» сегодня входят уже 50 резидентов. В минувшем году предприятия, входящие в СЭЗ «Витебск» выпустили промышленную продукцию почти на 1,4 млрд рублей. Среди новых резидентов СЭЗ крупное деревообрабатывающее предприятие, которое будет производить мебель для IKEA.

Резиденты СЭЗ «Витебск» увеличили объем прямых иностранных инвестиций в 3,5 раза

В Витебске мебельщики будут производить продукцию для IKEA

5 июля СЭЗ «Витебск» посетил Принц Катара