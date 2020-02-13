В Витебске родилась первая в этом году тройня

В Витебском областном клиническом роддоме появилась на свет тройня — первая в этом году в Беларуси.

Малыши родились в семье витебчан Маргариты и Евгения Малишевских. Никита, Василиса и Артем вместе с мамой находятся пока под присмотром врачей, чувствуют они себя хорошо. «У меня папа из двойни, поэтому вероятность появления сразу двоих деток мы с мужем рассматривали и надеялись, что так и будет. А когда узнали, что будет тройня, очень обрадовались. Мы счастливы», — поделилась Маргарита.

Маме Маргарите 32 года, по специальности она врач-фтизиатр. Ее муж работает геодезистом. В дружном семействе уже подрастают 7-летняя Варвара и двухлетний Платон, сообщает БелТА.

«Дочка — настоящая помощница, уже натренировалась на младшем брате, все знает и умеет, с нетерпением ждет нашего возвращения домой. А там и муж, родители помогут», — добавила Маргарита.

Со знаменательным событием маму тройни поздравил начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома, член Совета Республики Юрий Деркач.

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