Беларусь и Россия сформируют общий список невыездных граждан до конца февраля

Витебскую область посетила российская делегация сотрудников внутренних дел. «Витебский Курьер» ранее сообщал, что 7 февраля в Витебске состоялось XIX заседание Межгосударственной межведомственной рабочей группы по выработке рекомендаций по проведению согласованной миграционной политики.

Главами делегаций были заместитель министра МВД Республики Беларусь Александр Барсуков и первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Александр Горовой. В заседании принял участие заместитель Государственного секретаря Союзного государства — член Постоянного Комитета Союзного государства Алексей Кубрин, а также представители государственных органов двух стран, сообщают «Витебские Вести».

Члены рабочей группы проанализировали, как реализуется План мероприятий по формированию единого миграционного пространства на территориях государств-участников Договора о создании Союзного государства на 2017–2020 годы, а также обсудили проект Концепции миграционной политики Союзного государства и план ее реализации на период до 2025 года.

Как отметил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун, до 1 марта планируется завершить работы по внесению данных и формированию списка граждан, у которых ограничено право на выезд. Это всякого рода должники. Информация о них будет находиться во всех пунктах пропуска на государственных границах обеих стран.

Кроме того, члены делегаций обсудили перспективные направления сотрудничества в сфере информатизации и обмена данными не только между министерствами внутренних дел, но и блоком правоохранительных органов.

Заместитель начальника Главного управления по вопросам ми­грации МВД России Дмитрий Демиденко выразил уверенность, что эти договоренности позволят решать возникающие проблемы более эффективно с точки зрения практического взаимодействия.

Велась также речь о взаимодействии органов двух стран по обеспечению въезда иностранных турис­тов во время проведения крупнейших спортивных форумов: матча чемпионата Европы по футболу-2020, который пройдет в Санкт-Петербурге, и чемпионата мира по хоккею с шайбой в Мин­ске в мае будущего года.

После обмена информацией об изменениях законодательства в области миграционной политики Александр Барсуков и Александр Горовой подписали итоговый документ. Несомненно, обмен опытом и наработки в миграционной сфере будут полезны представителям обеих стран в будущей совместной работе.

В Витебске состоялось заседание Межгосударственной рабочей группы по миграционной политике