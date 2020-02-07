Сегодня в Витебске состоялось заседание Межгосударственной рабочей группы по миграционной политике

7 февраля в Витебске состоялось XIX заседание Межгосударственной межведомственной рабочей группы по выработке рекомендаций по проведению согласованной миграционной политики, сообщили в МВД Беларуси.

Делегацию нашей страны возглавил заместитель Министра внутренних дел – начальник милиции общественной безопасности Александр Барсуков. Российскую делегацию представлял первый заместитель Министра внутренних дел Александр Горовой.

Во время встречи члены рабочей группы рассмотрели ход реализации Плана мероприятий по формированию единого миграционного пространства на территориях государств-участников Договора о создании Союзного государства на 2017-2020 годы, обсудили проект Концепции миграционной политики Союзного государства и план ее реализации на период до 2025 года.

К 1 марта текущего года нами планируется завершить работы по внесению данных и формированию общего списка граждан, право на выезд которых ограничено, – рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун. –Планируется, что информация о данной категории лиц будет находиться непосредственно во всех пунктах пропуска на государственных границах двух стран.



Кроме того, Алексей Юрьевич отметил, что сторонами намечены перспективные направления сотрудничества в сфере информатизации и обмене данными не только среди министерств внутренних дел, но и широкого блока правоохранительных органов.

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