Дыра в асфальте размером с машину образовалась в Гомеле — фото

10 февраля на одной из улиц Гомеля в асфальте образовалась огромная дыра, куда легко мог бы провалиться автомобиль. На фото видно, что гигантское отверстие в асфальте не огорожено. Яма очень глубокая.

Асфальт провалился возле дома № 90 на улице Островского. Это произошло днем 10 февраля около половины второго, пишет ЧП Гомель.

По словам очевидцев, под асфальтом прорвало трубу и из неё бил сильный фонтан, из-за чего и возникло повреждение дороги.

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