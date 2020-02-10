«Они его угробят». Жена экс-мэра Браслава просит спасти больного мужа, у которого в СИЗО ухудшилось здоровье

В Витебске продолжается суд по уголовному делу четы Драневских. Бывшего мэра Браслава Владимира Драневского и экс-начальника отдела экономики местного райисполкома Елену Драневскую обвиняют в коррупции. Уголовное дело супругов насчитывает 95 томов.

Процесс начался 2 декабря 2019 года. 10 февраля должно было состояться очередное заседание, но судья Игорь Макаревич объявил перерыв по причине болезни Владимира Драневского. У него обострился хронический бронхит, температура тела поднялась до 39 градусов. Его супруга утверждает, что в СИЗО ему не оказывают необходимую медицинскую помощь.



— У него ненадлежащее содержание, никто не оказывает ему медицинскую помощь. Муж раньше никогда не болел, не курил, занимался спортом. А сейчас он содержится с курящими людьми, и они его просто угробят. Прошу, чтобы супруга перевели в другую камеру, иначе я его просто потеряю, — заявила Елена Драневская на суде.

Елена также посетовала, что имеет проблемы со здоровьем: поднялось артериальное давление.

В процессе объявлен перерыв, пока Владимир и Елена Драневские не поправятся.

Напомним, Владимира Драневского обвиняют по частям 1, 2, 3 ст. 430 (Получение взятки), ч. 3 ст. 426 (Превышение власти или служебных полномочий), ч. 1 ст. 209 (Мошенничество), ч. 5 ст. 16 (Соучастие в преступлении), ч. 2 ст. 431 (Дача взятки), частям 2, 3 ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), ч. 2 ст. 235 (Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем) УК.

По информации МВД, Владимир Драневский получил взятки на сумму почти 28 тысяч евро.

По версии следствия, глава райисполкома действовал при пособничестве своей супруги — экс-начальника отдела экономики райисполкома.

Елена Драневская обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса: ч. 6 ст. 16 (Соучастие в преступлении), ч. 2 ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), ч. 3 ст. 426 (Превышение власти или служебных полномочий), и ч. 2 ст. 235 (Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем).

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