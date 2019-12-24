Дело экс-главы Браславского райисполкома. Как собирали «дань» с работников и скидывались на выборы

23 декабря показания дала бывшая управляющая делами Браславского райисполкома Владимира Драневского и его жены Елены Драневской, работавшей начальником отдела экономики.



Елена Драневская рассказала, как по распоряжению Владимира собирала для него «дань» с подчиненных и как местные чиновники «скидывались» на выборы, сообщает tut.by.

Продолжаются допросы многочисленных свидетелей.

Людмила Тетера до августа 2019 года работала в Браславском райисполкоме управляющей делами. Сейчас занимает аналогичную должность, но уже в Слободковском сельсовете Браславского района.

После задержания Владимира и Елены Драневских (их арестовали летом 2018 года) Людмила Тетера рассказала правоохранителям о том, в каких противозаконных схемах ей пришлось участвовать по распоряжению руководителя.

На президентских выборах в 2015 году Людмила Тетера возглавляла районную избирательную комиссию. По словам Тетеры, она лично заложила «на выборы» 2 тысячи рублей. Из них потом ей вернули тысячу. Также Людмила Тетера сообщила, что от денег, собранных со всех «на выборы», остались непотраченными 500 рублей. По ее словам, эти деньги затем передали Драневскому.

Напомним, по данным следствия, с мая 2015-го по май 2018-го Владимир Драневский систематически присваивал части премий своих заместителей, а также начальников различных отделов райисполкома. Например, работнику полагалась премия в 400 рублей — и 100 из них он должен был отдать главе района. «Дань» с чиновников собирала управделами Людмила Тетера.

Если вначале экс-руководитель присваивал 200−300 рублей от чужих премий, то потом «общий сбор» с подчиненных стал доходить почти до 1,5 тысячи рублей. В целом таким образом он присвоил почти 6,2 тысячи рублей.



Напомним, Владимиру Драневскому инкриминируют совершение преступлений по частям 1, 2, 3 ст. 430 (Получение взятки), ч. 3 ст. 426 (Превышение власти или служебных полномочий), ч. 1 ст. 209 (Мошенничество), ч. 5 ст. 16 (Соучастие в преступлении), ч. 2 ст. 431 (Дача взятки), частям 2, 3 ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), ч. 2 ст. 235 УК (Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем).

Взятками Владимир Драневский получил почти 28 тысяч евро, сообщало ранее МВД.

