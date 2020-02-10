За выходные в Витебской области сгорело 4 бани

В минувшие выходные в Витебской области произошло 12 пожаров, 4 из которых произошли в строениях хозяйственных построек – банях. Пожары бань зафиксированы в Сенненском, Поставском, Лепельском и Оршанском районах, сообщили в Витебском областном управлении МЧС. К счастью никто не пострадал.

В ведомстве отметили, что с начала 2020 года в пожарах в Витебской области погибло 23 человека.

По каждому из произошедших случаев проводятся проверки, устанавливаются обстоятельства произошедшего. В настоящее время по всем фактам пожаров бань рассматривается одна версия их возникновения – это нарушение правил эксплуатации печей и отопительного оборудования.

МЧС призывает собственников частных домовладений, имеющих на приусадебных участках хозяйственные постройки, в том числе бани: не допускать эксплуатацию приборов отопления с нарушениями правил пожарной безопасности, обеспечить их ремонт и своевременную очистку дымоходов от продуктов горения, чтобы обезопасить себя и свое имущество.

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