Президент ЕБРР Сума Чакрабарти: Белорусский рынок вот-вот «выстрелит»

Президент ЕБРР Сума Чакрабарти считает Беларусь перспективной страной для инвестирования. Об этом он заявил сегодня журналистам в Минске.

«Разумеется, я буду рекомендовать людям с большими средствами инвестировать в Беларусь. Потому что, обладая 40-летним опытом работы на новых развивающихся рынках, мы в ЕБРР уже знаем, когда рынок вот-вот «выстрелит». Считаю, что Беларусь подошла к этому моменту, когда готова выстрелить, и в нее можно инвестировать», — сказал Сума Чакрабарти.

Срок его полномочий на посту президента ЕБРР истекает в июле текущего года, и он не планирует выдвигаться на эту должность еще раз, пишет Белта. Однако Сума Чакрабарти отметил, что намерен еще приехать в Беларусь — уже не в должности президента ЕБРР, а как частное лицо.

«Потому что я верю в Беларусь. Страна обладает огромным потенциалом, и, в принципе, роль ЕБРР и ряда других институтов заключается в максимальном использовании этого потенциала, — добавил Сума Чакрабарти. — Уже как частное лицо, приезжая в Беларусь, я смогу посещать не только Минск, но и посмотреть на другие красоты страны».

Глава Европейского банка реконструкции и развития также прокомментировал предложение назвать одну из дорог в Беларуси Чакрабарти.

«Для меня это сообщение, которое озвучил Президент, было большим сюрпризом. Конечно, не мне здесь решать, Беларусь будет принимать решение», — сказал он.

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