Лукашенко назначил нового председателя Витебского областного суда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 февраля подписал указ №41 «О назначении и освобождении судей». Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства назначил Александра Федюкевича председателем Витебского областного суда, освободив его от должности заместителя председателя этого суда, сообщает Белта со ссылкой на пресс-службу Президента Александра Лукашенко.

Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и руководителей различных судов. Марина Надточей назначена заместителем председателя Гомельского областного суда, Сергей Николаев — заместителем председателя Минского городского суда, Ольга Полуян — судьей и председателем суда Могилевского района.

Президент также подписал указ №42 «О присвоении квалификационных классов судьям».

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