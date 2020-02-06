В Шумилинском районе двое мужчин избили третьего и забрали у него деньги

Жительница Шумилинского района, будучи в разводе с мужем, нашла себе возлюбленного в Новополоцке. С экс-супругом она имела общих детей, однако финансовых претензий к нему не имела.

Однако в дело решил вмешаться новый 41-летний спутник женщины. 1 января он решил самостоятельно взыскать с биологического отца денежную компенсацию за содержание его ребенка. Масла в огонь подлил 37-летний приятель, с которым вместе выпивали. Во время праздничного застолья, «воодушевившись» алкоголем приятели решили «добиться справедливости» методом избиения. Явившись домой к «обидчику» парочка избила потерпевшего и затребовала денег на содержание его ребенка.

Напуганный сельчанин ответил, что денег дома нет, и предложил пройти к банкомату. Придя на место, мужчина умышленно ввел неправильный пин-код несколько раз, чтобы заблокировать карту. Тут подозреваемые поняли, что денег им не светит, после чего снова принялись избивать потерпевшего.

Чтобы прекратить избиение, потерпевший вынужден был предложить разбойникам вернуться домой за деньгами.

«Выбив» у потерпевшего 5000 российских рублей, подозреваемые потребовали, чтобы он извинился перед бывшей женой. Уже втроем они отправились к женщине, где заставили потерпевшего повиниться. Полученные путем вымогательства деньги, «борцы за справедливость» передали их женщине, чтобы та обменяла на белорусские рубли, и вернула им обратно.

Пострадавший житель Шумилинского района через день обратился с заявлением в местный РОВД. Правоохранители установили все обстоятельства происшествия. Следователями в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.

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