На пять лет усиленного режима посадили рабочего, избившего начальника из-за зарплаты

Рабочий проведет пять лет в колонии усиленного режима из-за того, что он сильно избил прораба. Причиной недовольства стало недовольство маленькой зарплатой.



В феврале этого года 33-летний мужчина устроился на работу в одну из витебских строительных организаций. В апреле 2019 года он получил зарплату за март, но остался недоволен ею и решил «восстановить справедливость» по-пролетарски.

26 апреля он выпил и начал избивать прораба в строительном вагончике, требуя денег. У потерпевшего зафиксировали тяжкие телесные повреждения.



В отношении кровельщика возбудили уголовное дело по части 2 статьи 147 УК (умышленное причинение тяжких телесных повреждений) и части 3 статьи 384 УК (принуждение к выполнению обязательств).

Суд признал рабочего виновным, и он уже отбывает наказание в исправительной колонии в условиях усиленного режима, сообщает заместитель прокурора Витебска Антон Зыков. Его приговорили к 5 годам лишения свободы, что является самым мягким наказанием, которое предусматривает Уголовный кодекс по второй части 147 статьи.