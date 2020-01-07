На пять лет усиленного режима посадили рабочего, избившего начальника из-за зарплаты

Рабочий проведет пять лет в колонии усиленного режима из-за того, что он сильно избил прораба. Причиной недовольства стало недовольство маленькой зарплатой.
В феврале этого года 33-летний мужчина устроился на работу в одну из витебских строительных организаций. В апреле 2019 года он получил зарплату за март, но остался недоволен ею и решил «восстановить справедливость» по-пролетарски.
26 апреля он выпил и начал избивать прораба в строительном вагончике, требуя денег. У потерпевшего зафиксировали тяжкие телесные повреждения.
В отношении кровельщика возбудили уголовное дело по части 2 статьи 147 УК (умышленное причинение тяжких телесных повреждений) и части 3 статьи 384 УК (принуждение к выполнению обязательств).
Суд признал рабочего виновным, и он уже отбывает наказание в исправительной колонии в условиях усиленного режима, сообщает заместитель прокурора Витебска Антон Зыков. Его приговорили к 5 годам лишения свободы, что является самым мягким наказанием, которое предусматривает Уголовный кодекс по второй части 147 статьи.
3 комментария
Грабили нас грамотеи десятники, секло начальство,-душила нужда ….. Вот если все выйдут и набьют морды чинушам-начальникам, это будет правильная и Великая социалистическая революция или акции протеста как в ЕС…. А в одиночку,- особо тяжкое преступление…..
В СССР за такие дела 15 суток ареста давали. А что сейчас за справедливость ?
Чтобы быдло не бунтовало,- дурить по зарплате собираются повсеместно….