Званый вечер у генерал-губернаторши Софьи Голицыной прошел в Витебске

Впервые в Музее истории частного коллекционирования в Витебске 31 января прошел званый вечер у генерал-губернаторши Софьи Голицыной.

Жители и гости города смогли окунуться в атмосферу Витебска середины XIX века и почувствовать себя гостем на званом вечере у княгини Софьи Петровны. На ужине действовал дресс-код: дамы в вечерних платьях, а господа в костюмах. Хозяйка встречи генерал-губернаторша Софья Голицына встречала гостей вместе с мужем.

Cпектакль-зарисовку из жизни губернского Витебска середины XIX века подготовили актеры иммерсивного театра «Роздум». В таких постановках зритель — полноправный участник происходящего. Играют в театре учащиеся и выпускники витебской средней школы № 42. Много лет коллективом руководит Маргарита Иванова, пишет sb.by.

Бал Голицыной в Витебске. Фото: БелтаВ самом начале спектакля участникам предложили пройти сквозь время — каждый мог буквально войти в старую портретную раму и представиться присутствующим. Зрители переходили из зала в зал, следуя за актерами, участники спектакля могли пригласить на танец дам из зала, предлагали сыграть в фанты, получить предсказание гадалки. Как и положено на званом вечере, после полонеза пары кружились в вальсе, звучали романсы в исполнении прекрасным дам.

Параллельно зрители наблюдали за драматической историей любви воспитанницы Голицыной и молодого шляхтича.

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