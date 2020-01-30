В Глубокском районе найдены неизвестные останки человека

Следователями назначена медико-криминалистическая экспертиза для установления принадлежности и давности захоронения, которую нашли в Глубокском районе возле деревни Мамаи. Об этом сообщила официальный представитель Управления Следственного комитета по Витебской области Оксана Лазько.

Останки были обнаружены во время земляных работ сотрудниками ЖКХ. Зачерпнув землю ковшом, экскаваторщик увидел металлический предмет. Как оказалось, это футляр от немецкого противогаза. Рядом в раскопе были человеческие кости, предположительно, немецкого солдата. Останки изъяты правоохранителями. Следствие продолжается.