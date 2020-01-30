В Глубокском районе найдены неизвестные останки человека

Редакция
История

Следователями назначена медико-криминалистическая экспертиза для установления принадлежности и давности захоронения, которую нашли в Глубокском районе возле деревни Мамаи. Об этом сообщила официальный представитель Управления Следственного комитета по Витебской области Оксана Лазько.

Останки кости

Фото: vg-gazeta.by

Останки были обнаружены во время земляных работ сотрудниками ЖКХ. Зачерпнув землю ковшом, экскаваторщик увидел металлический предмет. Как оказалось, это футляр от немецкого противогаза. Рядом в раскопе были человеческие кости, предположительно, немецкого солдата. Останки изъяты правоохранителями. Следствие продолжается.

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