Милиция разыскивает подозреваемого в разбойном нападении в Орше. Назначено вознаграждение

Милиция распространила приметы предполагаемого преступника, совершившего разбойное нападение на 54-летнюю женщину в Орше. Нападение произошло вечером 21 ноября неподалеку от яслей-сада №45 на улице Заднепровской, сообщили в УВД Витебского облисполкома.



По информации правоохранителей, неизвестный мужчина несколько раз ударил потерпевшую по голове палкой и отнял у нее сумку.

Приметы нападавшего: мужчина, возраст 20-30 лет, среднего телосложения, рост около 170-175 см. Был одет: куртка черного цвета, трикотажная вязаная шапка темного цвета.

Милиция просит очевидцев этого преступления, а также всех, кто владеет какой либо информацией о личности предполагаемого преступника, обратиться по телефонам 8-0212-639303, 8-0216-51-88-26, 8-029-325-32-02 или 102. Анонимность и вознаграждение гарантированно.