Renault Logan снес гуляющую по ночной дороге женщину в Оршанском районе

Авария произошла 26 января около 2 часов ночи. 50-летний водитель Renault Logan совершил наезд на находившуюся на проезжей части женщину 40 лет.

ДТП произошло на первом километре автодороги «Н3122» со стороны города Барань Оршанского района в направлении автодороги Р-15 «Кричев-Орша-Лепель».

В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была доставлена в ОГБ № 1 им. Семашко. По факту ДТП проводится проверка.

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