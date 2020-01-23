Кипятком в лицо из-за ревности получила доярка из Городокского района

Инцидент произошел 12 декабря в помещении молочной лаборатории фермы. Женщина 1988 года рождения увидела трогательное общение своего кавалера и более молодой доярки. В порыве ревности она схватила ведро с кипятком и облила соперницу.

25-летняя девушка получила серьезные ожоги плеч и рук и была госпитализирована. Информация об ожогах пациентки из медучреждения была передана в милицию. Сотрудниками Городокского РОВД была проведена проверка, по итогам которой следователями возбуждено уголовное дело, сообщает Отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.