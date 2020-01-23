В Витебске прошел конкурс спасателей

Конкурс профессионального мастерства среди подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям области «Подъем в высотное здание» прошел сегодня в Витебске. 26 команд спасателей из всех уголков Витебщины прошли суровое испытание. Им пришлось взбежать по лестнице 22 этаж, причем, в полном боевом обмундировании и в противогазах.
В результате борьбы командные места распределились следующим образом:
- ПАСО «Витязь» УМЧС;
- ПАСО № 1 ОАО «Нафтан» Новополоцкого ГОЧС;
- Команда УМЧС.
Лучшими в личном зачете стали:
- Щербатых Сергей, представитель команды УМЧС;
- Валуйских Артем, представитель ПАСО «Витязь»;
- Желткевич Игорь, представитель Глубокского РОЧС.
Из лучших участников данного отборочного этапа будет сформирована сборная команда области, сообщили в Витебском областном управления МЧС.