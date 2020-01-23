В Витебске прошел конкурс спасателей

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Конкурс профессионального мастерства среди подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям области «Подъем в высотное здание» прошел сегодня в Витебске. 26 команд спасателей из всех уголков Витебщины прошли суровое испытание. Им пришлось взбежать по лестнице 22 этаж, причем, в полном боевом обмундировании и в противогазах.

В результате борьбы командные места распределились следующим образом:

  1. ПАСО «Витязь» УМЧС;
  2. ПАСО № 1 ОАО «Нафтан» Новополоцкого ГОЧС;
  3. Команда УМЧС.

Лучшими в личном зачете стали:

  1. Щербатых Сергей, представитель команды УМЧС;
  2. Валуйских Артем, представитель ПАСО «Витязь»;
  3. Желткевич Игорь, представитель Глубокского РОЧС.

Из лучших участников данного отборочного этапа будет сформирована сборная команда области, сообщили в Витебском областном управления МЧС.

Фото: МЧС Витебска


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