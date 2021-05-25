Пенсионер из Полоцка на свои деньги купил городской больнице новый кардиограф

Житель Полоцка Фёдор Спирчёнок за собственные деньги купил для Полоцкой ЦГБ новый электрокардиограф.

У Фёдора Петровича не самая простая жизненная ситуация, но тем не менее он решил потратить свои сбережения именно так, пишет «Полацкі веснік».

– Вся наша жизнь связана с медициной — от рождения до ухода в мир иной, – пояснил Федор Петрович. – В условиях пандемии коронавирусной инфекции нагрузка на сферу здравоохранения колоссальная. Я воспитывался в советское время, родители учили, что нужно помогать тем, кто оказался в трудной ситуации. Посоветовался с главным врачом Полоцкой центральной городской больницы Александром Николаевичем Стомой, узнал, что из оборудования наиболее необходимо и оплатил приобретение аппарата.