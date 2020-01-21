В Витебске пьяный студент повредил несколько машин и устроил погром в ресторане (видео)

В Витебске пьяный студент колледжа повредил на улицах города несколько машин и устроил погром в ресторане, сообщила официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Инцидент произошел 15 января после встречи третьекурсника местного колледжа с друзьями, сопровождавшейся употреблением спиртного. Как долго продолжалось застолье и что стало причиной неконтролируемой агрессии, парень вспомнить не может. По ходу своего маршрута он повредил несколько машин. Около семи утра зашел через служебный вход в заведение общепита. В это время там уже были первые работники. Сотрудница ресторана пыталась выпроводить незваного посетителя, но безуспешно. Парень в это время был очень занят: ел булочки и параллельно громил кухню. Под руку дебоширу попались кассовый аппарат, весы, бытовая техника, столы, одним из которых он повредил и стеклопакет. Утихомирить студента удалось лишь прибывшим по вызову правоохранителям, пишет Белта.

Освидетельствование показало у студента 2 промилле алкоголя. Нанесенный ущерб оценивается в сумму свыше Br3,5 тыс. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 УК.