В Лепеле убившей двухлетнего сына женщине дали 13 лет колонии (фото)

Витебский областной суд в выездном заседании в Лепеле вынес приговор женщине, которая обвинялась в убийстве своего двухлетнего сына, сообщила официальный представитель областного суда Наталья Платоненко.

Суд приговорил обвиняемую к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.

Как сообщалось, 27 мая прошлого года 23-летняя женщина обратилась в милицию в Лепеле с заявлением, что ее двухлетний сын пропал в парке. Выяснилось, что мать соврала. При изучении записей камер видеонаблюдения было установлено, что в парке она находилась одна. Во время осмотра жилья женщины нашли тело мальчика.

Согласно заключениям экспертиз, смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии (удушения). Во время следствия обвиняемая дала признательные показания.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.

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