Суд над женщиной, обвиняемой в убийстве своего двухлетнего сына, начнется в Лепеле

Суд над Алёной Х., обвиняемой в убийстве своего ребенка начнется в Лепеле.

По версии следствия женщина задушила ребенка и спрятала его тело в старом диване, а потом заявила о пропаже ребенка.



27 мая прошлого года в 8:30 женщина позвонила по номеру 102 в Лепельский райотдел милиции и заявила, что во время прогулки в парке у нее пропал сын. При этом мать описала милиционерам некоего мужчину, с которым якобы видели ее ребенка.

Всех сотрудников Лепельского РОВД подняли по тревоге и начали прочесывание местности. Однако первые нестыковки в рассказе молодой женщины появились, когда оперативники начали просматривать записи с камер наблюдения.

Как оказалось, видеокамеры зафиксировали, что женщина в парк пришла одна, без ребенка. После этого опергруппу выслали домой к заявительнице. В одной из построек подворья милиционеры обнаружили тело мальчика, спрятанное в заваленный всяким хламом старый диван. Позже эксперты установят, что смерть малыша наступила в результате механической асфиксии.

Мама Алёна заочно училась на психолога в Витебске, некоторое время жила там с мужем, родился мальчик Ярослав. Вскоре пара разошлась, и Алёна ушла к сожителю Андрею, от которого тоже забеременела. А Ярославу, который жил с мамой, исполнилось уже 2 года и 8 месяцев. Алёна нигде не работала — была в декрете.