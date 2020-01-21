В январе под Оршей цветет морозник и зеленеет капуста кале

В Оршанском районе в деревне Юрцево в январе цветет морозник, зеленеет капуста кале, из земли пробились ростки тюльпанов и крокусов.

Об этом рассказала местная жительница, пишет tut.by . Такого теплого января женщина еще не помнит, морозник, как правило, зацветает в марте. Погода в Витебской области стоит не зимняя. Бутоны у него появляются еще под снегом. В марте, когда сходит снег, растение распускается одним из первых. Но еще не было такого, чтобы морозник зацвел в январе. Дачница рассказала, что он растет на улице недалеко от теплицы.