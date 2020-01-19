Член комиссии по изменению конституции России предлагает включать регионы Беларуси в состав России (голосование)

Член комиссии по изменению конституции России Богдан Безпалько предлагает включить в Основной закон право отдельных регионов Беларуси на присоединение к России. Об этом он рассказал изданию Украина.ру. «Мне бы очень хотелось, чтобы право на ирреденту — воссоединение всего Русского мира — было закреплено не просто в законодательстве, но и в Конституции России» , — поделился своим видением изменений Конституции Российско Федерации Богдан Безпалько.

Он считает, что это дало бы право России включать в свой состав белорусские и украинские регионы.

«Тогда бы любой регион не только Украины, но и Беларуси имел бы возможность присоединения к России на основании этого положения Конституции, а не только положения о праве наций на самоопределение», — заявил член конституционной комиссии.

Он также одобряет идею включить в обновленную Конституцию положение о том, что беларусы и украинцы не являются отдельными народами, а есть часть русской нации.

Безпалько является председателем правления Общероссийской общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия «Украинцы России» и включен в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию указом президента России.

В группу также включен председатель общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия белорусов России» Сергей Кандыбович.