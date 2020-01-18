Современный музей Короткевича может появиться в Орше

Современный музей писателя Владимира Короткевича планируют построить в Орше.

Он будет располагаться рядом с домом, в котором писатель жил несколько лет и создавал там знаменитое произведение «Дзікае паляванне караля Стаха».

Дом и соседний с ним участок выкупил уроженец Орши бизнесмен Андрей Балабин в 2018 году, сообщает Белта. На этой территории и будет построен современный музей белорусского классика.

Сам дом будет приведен в порядок, сохранив в нем аутентичность и атмосферу места. Этот дом станет частью экспозиции. В новом же здании расположится удобный интерактивный музей.

Бизнесмен готов выслушать предложения от жителей города. Он также допускает, что все задумки могут быть реализованы уже в следующем году.