20 студентов из Витебской области получат стипендии Президента

Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждено решение совета специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке одаренных учащихся и студентов.
Согласно решению стипендии Президента были назначены 20 студентам учреждений образования Витебской области – ВГУ имени П. М. Машерова, Витебской государственной академии ветеринарной медицины, Витебского технологического университета, Витебского государственного медицинского университета и Полоцкого государственного университета. Отмечены молодые люди, достигшие высоких результатов в учебе и научной деятельности.