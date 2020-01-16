20 студентов из Витебской области получат стипендии Президента

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Витебская область, Общество

Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждено решение совета специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке одаренных учащихся и студентов.

Согласно решению стипендии Президента были назначены 20 студентам учреждений образования Витебской области – ВГУ имени П. М. Машерова, Витебской государственной академии ветеринарной медицины, Витебского технологического университета, Витебского государственного медицинского университета и Полоцкого государственного университета. Отмечены молодые люди, достигшие высоких результатов в учебе и научной деятельности.

Студенты. Президентская премия

Среди стипендиатов – студенты факультета ветеринарной медицины ветакадемии Эдуард Гуркин и Доминика Метлицкая. Фото: vitbichi.by


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