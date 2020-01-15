Голубь из России пролетел 600 километров и оказался в Витебске. Что это?

Голубь необычного персикового окраса залетел на балкон жительницы Витебска Светланы Тихоненко на старый Новый год. На лапке пернатого гостя были обнаружены два кольца с информацией о птице и ее хозяине, по которым удалось установить, что пернатый гость преодолел свыше 600 километров пути, перед тем как оказаться в белорусском областном центре.

Как стало известно, хозяин голубя живет в городе Кольчугино Владимирской области (Российская Федерация), пишет vitbichi.by. Расстояние между Витебском и Кольчугино составляет 587 километров. Вряд ли птица летела по кратчайшему расстоянию между двумя городами, не отклоняясь от маршрута, следовательно, пролетела она значительно большее расстояние.

Если верить приметам, птица несет с собой добрые вести. Быть может, голубь хотел сообщить про отставку правительства Медведева. Или это голубь мира, который предвещает скорое разрешение нефтяного спора между Россией и Беларусью. А может птица решила эмигрировать из России, следуя тренду? Сторонники теории заговора могут посчитать, то это вовсе не птица, а разведывательный летательный аппарат потенциального противника и появление его именно в Витебске не случайно. Думаем, что на всякий случай путешественника нужно задержать до выяснения. Академия Наук могла бы изучить неизвестный летающий объект (не путать с НЛО) и развеять все опасения нашего населения.