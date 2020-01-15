Срочно! Правительство России в полном составе подало в отставку

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает правильным на фоне оглашенных президентом предложений об изменении конституции подать в отставку правительству в полном составе. Об этом он сообщил в ходе встречи президента Владимира Путина с кабинетом министров.

— Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной, — сказал премьер, передает ТАСС. — В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения, и в этих условиях я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку.

Несколькими часами ранее Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Он заявил, что Россия не нуждается в новой Конституции, однако в существующий основной закон страны необходимо внести изменения. Решение о внесении поправок, заявил Путин, будет принято по итогам голосования россиян, сообщает РБК.

Изменение политической системы

В Конституции должна быть закреплена роль Госсовета — органа при президенте, в который входят главы субъектов Федерации, члены правительства, спикеры Госдумы и Совета Федерации, полпреды президента в федеральных округах.

Роль парламента должна быть изменена. Сейчас президент получает согласие Госдумы на назначение премьера, после чего сам назначает его и всех министров. Этот порядок Путин предложил изменить. Госдума должна получить право утверждать председателя правительства, чью кандидатуру предлагает глава государства. Также нижняя палата парламента сможет по представлению премьера утверждать всех вице-премьеров и министров. Президент после этого лишится права отклонять утвержденных Госдумой глав министерств и будет обязан их утвердить.

Путин подчеркнул, что Россия с учетом ее исторического, культурного и географического контекста «не может нормально развиваться и просто стабильно существовать в форме парламентской республики» и должна оставаться сильной президентской республикой.

За президентом останутся основные полномочия, в том числе по отстранению министров, прямой контроль над армией и правоохранительной системой. Но утверждать всех глав силовых ведомств президент сможет только при консультации с Советом Федерации.

В Конституции должны быть закреплены принципы единой системы власти, разрыв между государственными и муниципальными органами власти должен быть устранен. Реальные полномочия местного самоуправления нужно расширить.

Требования к претендентам на пост президента страны Путин предложил ужесточить. Они должны постоянно проживать на территории России не менее 25 лет. У них не должно быть ни на момент выдвижения, ни когда-либо ранее иностранного гражданства или вида на жительство.

Руководителям федеральных органов власти, депутатам, сенаторам, судьям и главам субъектов Федерации должно быть на конституционном уровне запрещено иметь иностранное гражданство, вид на жительство либо «иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства».

Путин предложил отрешать от должности судей Конституционного и Верховного судов через Совет Федерации по представлению президента. Сейчас, в соответствии со ст. 18 основного закона, прекратить полномочия судьи Конституционного суда Совет Федерации может только по инициативе самого суда.

Путин заметил, что, по его мнению, поправки не затрагивают фундаментальных основ Конституции, а значит, могут быть утверждены парламентом с помощью конституционных законов. Но, поскольку они все же существенно меняют политическую систему, по всему пакету предложенных поправок нужно провести голосование граждан «и только по его результатам принимать решения».