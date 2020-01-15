В Витебске покажут почтовые марки Северной Кореи о Ким Ир Сене, Ким Чен Ире и Ким Чен Ыне

15 января в Витебске откроется выставка «Почтовые марки Страны чучхе». Об этом сообщает в Instagram Музей истории частного коллекционирования.

На выставке будет представлено разнообразие марок, выпущенных в КНДР за последние 50 лет. Многие из них посвящены основателю КНДР Ким Ир Сену и его потомкам и преемникам Ким Чен Иру и Ким Чен Ыну.

На марках есть также городские пейзажи, известные люди, транспорт, олимпийские виды спорта, освоение космоса, флора и фауна.

Марки КНДР являются филателистической редкостью.

Выставка будет работать по 27 января.