В Витебске покажут почтовые марки Северной Кореи о Ким Ир Сене, Ким Чен Ире и Ким Чен Ыне

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Витебск, Культура

15 января в Витебске откроется выставка «Почтовые марки Страны чучхе». Об этом сообщает в Instagram Музей истории частного коллекционирования.

На выставке будет представлено разнообразие марок, выпущенных в КНДР за последние 50 лет. Многие из них посвящены основателю КНДР Ким Ир Сену и его потомкам и преемникам Ким Чен Иру и Ким Чен Ыну.

Ким Чен Ын в Витебске

Ким Чен Ын — скоро в Витебске

На марках есть также городские пейзажи, известные люди, транспорт, олимпийские виды спорта, освоение космоса, флора и фауна.

Марки КНДР являются филателистической редкостью.

Выставка будет работать по 27 января.


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