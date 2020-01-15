Гостеприимного новополчанина обчистил на 2350 долларов случайный знакомый

После ночных посиделок со случайным знакомым житель Новополоцка не досчитался телевизора, мобильного телефона, золотого кольца и 2350 долларов.

В вечер происшествия потерпевший занимался распитием алкогольных напитков. После того как запасы истекли, мужчина пошел в магазин за пополнением, где и познакомился с будущим собутыльником. Через некоторое время случайные знакомые уже вдвоем продолжали застолье у потерпевшего дома, после чего на утро хозяин дома проснулся обчищенным, сообщает УВД Витебского облисполкома.

Сотрудники уголовного розыска уже установили личность подозреваемого. Им оказался безработный житель Новополоцка 1980 года рождения. Подозреваемого задержали, когда он возвращался из ломбарда, где сдал украденный телефон. Позже у него дома нашли кольцо и телевизор. Однако деньги найти не удалось, т. к. мужчина не помнил куда их спрятал.

В отношении последнего заведено уголовное дело.