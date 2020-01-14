Белорусский стартап Teslasuit взял международную награду DreamlandXR Awards

Белорусская компания Teslasuit получила международную награду в номинации Best XR Wearable Award на конкурсе DreamlandXR Awards. Она впервые прошла в рамках выставки потребительской электроники CES 2020 в Лас-Вегасе.

DreamlandXR — фестиваль технологий, музыки и киберспорта. В этом году фестиваль стартап технологий стал частью ежегодной выставки CES.

Костюм белорусской компании Teslasuit оказался лауреатом премии, посвященной лучшим технологическим продуктам мира для расширенной реальности, сообщает onliner.by. Победителей определяли онлайн-голосованием и международным жюри в сорока категориях.

Также на выставке CES стартап Teslasuit представил свой новый продукт — перчатку Teslasuit Glove, которая позволяет чувствовать вес и текстуру виртуальных объектов. Перчатка может работать с костюмом по Wi-Fi либо автономно.

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