Витебский спортсмен Максим Кажарский завоевал золотую медаль в олимпийской категории чемпионата Беларуси

Витебский борец Максим Кажарский завоевал золотую медаль в олимпийской категории чемпионата Беларуси по греко-римской борьбе, который завершился в минском РЦОР по гандболу, как сообщает БелТА.

Максим Кажарский родом из Сенно. Спортсмен тренируется в Витебском областном центре олимпийского резерва по единоборствам у Александра Середохова.

В общекомандном зачете победа досталась атлетам Минской области с 87 очами, второе место у спортсменов Гродненской области — 86 очков. Третье — у Могилевской области — 72 балла. Всего в чемпионате Беларуси по греко-римской борьбе участвовали 169 борцов в 10 весах со всей Беларуси. В олимпийских категориях победа досталась Максиму Кажарскому (60 кг), Сослану Даурову (67 кг), Виктору Сосуновскому (77 кг), Радику Кулиеву (87 кг), Александру Грабовик (97 кг) и Георгию Чугошвили (130 кг).

Турнир являлся отборочным на чемпионат Европы-2020, который пройдет в Риме.