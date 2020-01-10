Чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон выделит на борьбу с Австралийскими пожарами 500 тыс. $.

Чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон заявил на своей страничке в Twitter о намерении выделить 500 тыс. $ на борьбу со стихийными бедствиями, поражающими Австралию.

Спортсмен верит, что его пожертвования помогут профинансировать мероприятия, направленные на защиту животных; поддержат пожарных и работников по защите экосистемы в целом.

На сегодняшний день пожары Австралии приобрели страшные масштабы. Пылают внушительные юго-восточные территории континента, штаты Новый Южный Уэльс и Виктория.

https://www.belta.by/world/view/chempion-formuly-1-hemilton-pozhertvuet-500-tys-na-borbu-s-pozharami-v-avstralii-375450-2020/