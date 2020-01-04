В Чашникском районе на пожаре погибла 90-летняя пенсионерка

Трагедия, по данным дежурной части МЧС, произошла днем третьего января в частном доме в деревне Колтки Чашникского района.

3 января в 13-51 в службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре дома по улице Луговая.

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось открытое горение кровли дома, произошло частичное ее обрушение. На момент возникновения пожара внутри находилась его 90-летняя хозяйка.

В ходе тушения пожара, спасателями на полу в доме под обрушившимися конструкциями кровли обнаружен труп пенсионерки.

Пожар был ликвидирован спасателями, огнем в доме уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие, стены и имущество.

По данному факту проводится проверка. Причина пожара устанавливается.