В Чашникском районе на пожаре погибла 90-летняя пенсионерка

Трагедия, по данным дежурной части МЧС, произошла днем третьего января в частном доме в деревне Колтки Чашникского района.
3 января в 13-51 в службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре дома по улице Луговая.
По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось открытое горение кровли дома, произошло частичное ее обрушение. На момент возникновения пожара внутри находилась его 90-летняя хозяйка.
В ходе тушения пожара, спасателями на полу в доме под обрушившимися конструкциями кровли обнаружен труп пенсионерки.
Пожар был ликвидирован спасателями, огнем в доме уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие, стены и имущество.
По данному факту проводится проверка. Причина пожара устанавливается.