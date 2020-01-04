Комплекс Лынтупского спиртзавода снова будет выставлен на продажу

На аукцион с начальной стоимостью 6,5 млн. рублей (примерно 3,07 млн. долларов США) выставлено почти три десятка зданий Лынтупского спиртзавода в Поставском районе Витебской области общей площадью около 15 тысяч квадратных метров. В состав лота входит также оборудование, расположенное на территории завода.

Завод пытались продать еще в ноябре прошлого года, тогда оценка стоимости комплекса была составляла более 6,8 млн. рублей. На тот момент желающих приобрести комплекс зданий не нашлось.

Лынтупский спиртазвод не действует с вечны 2013 года, когда в цехе ректификации произошел взрыв. В результате метанно-воздушная смесь через сливную горловину канализационной сети попала в электрощитовую брагоректификацонного цеха, где произошло ее воспламенение и взрыв, который стал причиной гибели одного человека. Еще четверо получили повреждения различной степени тяжести. Ущерб, причиненный спиртовому заводу, составил более 3 млрд. рублей. После этого происшествия восстановить работу предприятия так и не удалось.

Пострадавшие при взрыве на спиртзаводе в 2013 году дали тогда интервью. Как оказалось, последствия взрыва пытались скрыть. Некоторые работники предприятия только спустя сутки обратились за помощью к медикам.

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