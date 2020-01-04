В Витебске пройдет первый областной открытый шахматный темпо-турнир

25 января Витебской государственной академии ветеринарной медицины пройдет первый областной открытый шахматный темпо-турнир, посвященный знаменитому белорусскому художнику-портретисту Сергею Зарянко.

В турнире могут принять участие шахматисты из Витебской, Могилевской областей, других регионов Беларуси, а также из Псковской и Смоленской областей Российской Федерации.

Заявки на участие принимаются до 15 января включительно по адресу: 210010, г.Витебск, ул. «Правды», 18, каб. 20, тел/факс: (8-0212) 63-68-67.

Более подробная информация о конкурсе доступна на сайте openchess.by

Сергей Константинович Зарянко (6 октября (24 сентября) 1818 года – 1 января 1871 (20 декабря 1870 года) – всемирно известный художник-портретист, академик живописи, белорус, уроженец местечка Ляды Могилевской губернии (ныне – Витебская область).

Художник Сергей Зорянко написал, среди прочего, знаменитый портрет Михаила Юрьевича Лермонтова.