Детская телестудия под эгидой ГАИ появилась в Витебске

В Витебске открыли детскую телестудию под эгидой ГАИ, сообщили в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Детская телестудия появилась в средней школе №46 областного центра. Активные подростки с экрана будут рассказывать ребятам и их родителям о дорожной безопасности. Участники проекта сами пишут сценарии, снимают и монтируют видеоролики. При этом их консультируют сотрудники отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД. Материалы затем будут размещаться в соцсетях, на школьных сайтах, а также использоваться сотрудниками ГАИ во время выступлений в трудовых коллективах.

«Первый выпуск готовился в преддверии Нового года. Он напоминает о безопасном поведении на дорогах во время новогодних и рождественских праздников. Идеи для будущих сюжетов подскажет тематика Единых дней безопасности дорожного движения. Сейчас же в центре внимания ребят — профилактическая акция «Безопасные каникулы», — добавили в ГАИ.

БелТА