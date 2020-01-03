Какая погода будет в Витебске к Рождеству?

На этой неделе на термометре еще будет плюс, но к Рождеству немного похолодает, передает Белгидромет.



В пятницу, 3 января, днем ожидается до +3 °С. Без осадков и солнечно.

В субботу, 4 января, небольшой мокрый снег. Ночью порывистый ветер и до 2 градусов мороза. Днем потеплеет до +3 °С.

В воскресенье, 5 января, снег, возможна метель. Температура воздуха днем 0…−2°С.

В понедельник, 6 января, без осадков, облачно. Ночью до −4°С, днем — до −3°С.

Во вторник, 7 января, в православное Рождество, небольшой мороз — до −5°С. Ночью возможна небольшая метель, днем без осадков и пасмурно. Такая погода в Витебске прогнозируется в ближайшие дни.

