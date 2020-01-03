«Верхнедвинскому бомбисту» назначена психиатрическая экспертиза

Напомним, 1 января 2020 года в Витебской области при задержании 18-летний молодой человек нанес милиционерам ножевые ранения.

В отношении задержанного следователями назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

Верхнедвинский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 14, ст. 362 (покушение на убийство сотрудников органов внутренних дел), сообщает в телеграм-канале Следственного комитета.

По данным следствия, молодой человек грубо нарушал общественный порядок возле Верхнедвинского отделения Департамента охраны МВД. Дежуривший в отделении сотрудник сообщил об этом ближайшему наряду милиции. Во время задержания молодой человек оказал сопротивление и причинил ножевые ранения двум сотрудникам органов внутренних дел, прибывшим на вызов, говорится в сообщении СК.

Подозреваемый успел бросить на территорию отделения две стеклянные емкости с жидкостью, имеющей запах горюче-смазочных материалов.