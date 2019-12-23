ГАИ устанавливает очевидцев ДТП в Витебске

15 декабря около 20 часов вечера водитель 2001 года рождения, управляя автомобилем «Renault Logan», двигаясь в районе дома 10 по улице Гагарина совершил наезд на пересекавшую проезжую часть вне пешеходного перехода женщину 1949 года рождения. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу скорой медицинской помощи.

Очевидцев или граждан, располагающих какой-либо информацией об указанном происшествии, ГАИ просит сообщить об этом в дежурную часть по телефонам: 8-0212-23-01-51, 8-0212-58-44-44, 621-44-44 (Велком), 721-44-44 (МТС).