Две жительницы Витебской области погибли в ДТП. Как это произошло?

Два человека погибли, еще один получил травмы при столкновении внедорожника и грузовика на трассе М1. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.



Смертельная авария произошла 21 декабря, около 18.30. По предварительной информации, водитель грузовика Renault Magnum на 149-м километре автотрассы М1/Е30 «Брест-Минск» затормозил, чтобы повернуть налево. В этот момент в него врезался Mercedes.

В результате столкновения водитель внедорожника 1975 года рождения пострадал и позже был госпитализирован.

Две девушки-пассажирки (жительницы Витебской области 1994 и 1989 г.р.) погибли на месте. По предварительным данным, водители обоих автомобилей были трезвыми.

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, МЧС, следователи, эксперты. Выясняются причины и обстоятельства ДТП. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 Уголовного кодекса.