За прошедшие сутки в Витебской области произошло 4 пожара

21.12.2019 г. в 12-29 поступило сообщение о пожаре в доме в д. Язвино Шумилинского района. В результате пожара в нежилом доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие, повреждены стены. Причина пожара устанавливается.

21.12.2019 г. в 14-20 поступило сообщение о загорании электропроводки в здании высоковольтной электрощитовой, пристроенной к зданию УЗ «Витебская городская клиническая поликлиника №3», по проспекту Московскому в г. Витебске. В результате пожара в электрощитовой уничтожено и повреждено электрооборудование. Работниками МЧС совместно с персоналом поликлиники эвакуированы 30 человек. Причина пожара устанавливается.

21.12.2019 г. в 20-24 поступило сообщение о загорании дома в д. Кривое Село Шумилинского района. В результате пожара в доме уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие, стены. Причина пожара устанавливается.

22.12.2019 г. в 00-09 поступило сообщение о загорании на лестничной клетке многоквартирного дома по ул. Р. Люксембург в г. Витебске. В результате пожара повреждена входная дверь в квартиру, закопчены стены. Причина пожара устанавливается.