Анатолий Линевич рассказал какие условия надо создавать для молодежи. Теперь все изменится

С молодыми кадрами нужно работать и предлагать им интересные направления для самореализации в своей стране. Такое мнение высказал помощник Президента — инспектор по Витебской области Анатолий Линевич во время отчетно-выборной конференции областного союза нанимателей. На конференции Председателем союза переизбран Владимир Туравинов, передает БЕЛТА.

Анатолий Линевич обратил внимание директоров предприятий Витебской области на умение находить общий язык с молодежью, в том числе с теми, кто не планирует дальше работать в организации, на заводе. «Иногда мы упускаем молодых людей. А с ними нужно заниматься, предлагать интересные технологические направления в работе, давать расти по служебной лестнице, чтобы они реализовывались в своей стране», — сказал помощник Президента.