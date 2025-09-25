В Витебске и области начнут подключать отопление в социальных объектах

С завтрашнего дня в Витебске и Витебской области стартует отопительный сезон для объектов социальной сферы. В первую очередь тепло поступит в детские сады, школы, медицинские учреждения, а также в спортивные комплексы, музеи, библиотеки и гостиницы.

Решение о включении отопления принято с учётом устойчивого снижения температуры воздуха и прогнозируемого дальнейшего похолодания. По данным синоптиков, в регионе в ближайшие дни ожидается прохладная погода с ночными заморозками и дневными температурами, не превышающими +8…+10 градусов.

Подключение к системе теплоснабжения будет проходить поэтапно. В первую очередь тепло появится в учреждениях, где особенно важно поддержание комфортного микроклимата — это детские дошкольные заведения, школы и больницы. Далее отопление начнут подавать в культурные объекты и гостиницы.

Как сообщили в Витебском облисполкоме, отопительный сезон в жилом фонде стартует позже — при установлении среднесуточной температуры ниже +8 °С на протяжении трёх суток подряд. Это позволит рационально использовать ресурсы и обеспечить стабильную работу коммунальных систем.

Начало отопительного сезона — важное событие для региона. Оно призвано не только создать комфортные условия для жителей и гостей области, но и поддержать нормальный ритм работы социальных учреждений в период похолодания.