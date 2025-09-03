МЧС потушило пожар в ресторане «Рублевка» в Лепеле

В ночь на 2 сентября в Лепеле загорелся ресторан «Рублевка». Около четырёх часов утра жители улицы Советской заметили сильное задымление и сообщили о возгорании в МЧС. На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчёты.

Огонь охватил кровлю здания, в результате чего крыша была полностью уничтожена, а также повреждено потолочное перекрытие второго этажа. Пожарные оперативно справились с огнём, и уже к утру возгорание было полностью ликвидировано. К счастью, обошлось без пострадавших.

Для тушения пожара были задействованы пять единиц техники МЧС и команда опытных огнеборцев. Работы осложнялись конструкцией здания и сильным задымлением, однако слаженные действия пожарных позволили избежать распространения огня на соседние строения.

Причина возгорания пока неизвестна, ведётся проверка. Владелец ресторана совместно с пожарными и представителями страховой компании осматривает последствия инцидента и планирует работы по восстановлению здания.

Местные жители отметили, что пожар не привёл к серьёзным повреждениям в окрестностях, однако сам ресторан получил значительные разрушения. Эксперты МЧС напоминают о важности соблюдения правил пожарной безопасности, особенно в общественных заведениях.

