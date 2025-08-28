В Витебске произошёл пожар в корпусе Государственного технологического университета

В главном здании Витебского государственного технологического университета минувшей ночью произошёл пожар, который оперативно ликвидировали сотрудники МЧС.

По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси, сигнал о возгорании поступил на пульт спасателей в 4:34 утра через автоматическую систему «Молния», которая зафиксировала задымление в главном корпусе учебного заведения.

Прибывшие на место пожарные обнаружили дым, выходящий из окна первого этажа. Осмотр здания показал, что очаг возгорания находился в тамбуре. Благодаря слаженным действиям спасателей огонь был быстро потушен, пострадавших нет. В тушении пожара участвовали четыре единицы спецтехники МЧС.

В результате происшествия повреждены стены и электровелосипед, находившийся в тамбуре, а потолок в этом помещении был уничтожен.

По предварительной версии специалистов, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электросетей или электрооборудования.